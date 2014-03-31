Сьогодні відбудеться засідання комісії ВР з розслідування обставин загибелі Музичка

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла постанову про утворення ТСК з розслідування обставин загибелі Музичка.

Головою ТСК було призначено Дерев’янка, також передбачається пропорційне представництво депутатів від фракцій і груп у цій комісії. Крім того, до роботи у ТСК передбачається залучити трьох представників громадських організацій.Читайте такожТурчинов відмовився відправляти Авакова у відставку через вбивство Музичка

Як відомо, тіло Музичка з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівне.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту усіх причетних до вбивства Музичка, зокрема командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».