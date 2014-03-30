"Правий сектор" пояснив, чому Ярош їздить на машині Януковича

На офіційних сторінках "Правого сектора" в соціальних мережах з'явилося повідомлення, яке підтверджує, що лідер руху Дмитро Ярош таки їздить на автомобілі з автопарку сина Віктора Януковича, повідомляє ТСН.ua.

Приїзд лідера націоналістів на похорон Олександра Музичка, відомого також під ім'ям Сашко Білий, в тюнінгованому GMC Savana пояснюють заходами безпеки, на які в руху немає коштів.

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"Даруйте, а Правий сектор у революційний час мав купувати машини? Це по-перше. По-друге, везти Яроша у неброньованому авто - це злочин недбальства. Якось не дуже хочеться найближчим часом бути і на його похоронах", - йдеться в повідомленні на сторінці руху в Facebook.