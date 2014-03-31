Стрілок з Хрещатика був п'яний, його затримали – Аваков

22:48, 31 березня 2014
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, чоловік, який стріляв на Хрещатику і поранив трьох людей, затриманий.

Арсен Аваков / REUTERS

Про це глава МВС повідомив в Facebook.

За словами Авакова, "стрілок був п'яний".

"Стрілок переданий - він у слідчому ізоляторі СБУ - направляю туди слідчих. Що робити з рештою учасників - вирішуємо", - пізніше повідомив міністр.

За його інформацією, затриманий - член "Правого сектора" Андрій Козюбчик 1981 року народження. "Слідчий почав допит", - зазначив Аваков.

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