Стрілок з Хрещатика був п'яний, його затримали – Аваков

Про це глава МВС повідомив в Facebook.

За словами Авакова, "стрілок був п'яний".

"Стрілок переданий - він у слідчому ізоляторі СБУ - направляю туди слідчих. Що робити з рештою учасників - вирішуємо", - пізніше повідомив міністр.

За його інформацією, затриманий - член "Правого сектора" Андрій Козюбчик 1981 року народження. "Слідчий почав допит", - зазначив Аваков.