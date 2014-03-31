Стрілок з Хрещатика був п'яний, його затримали – Аваков
22:48, 31 березня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, чоловік, який стріляв на Хрещатику і поранив трьох людей, затриманий.
Чоловік, який стріляв на Хрещатику і поранив трьох людей, затриманий / REUTERS
Про це глава МВС повідомив в Facebook.
За словами Авакова, "стрілок був п'яний".
"Стрілок переданий - він у слідчому ізоляторі СБУ - направляю туди слідчих. Що робити з рештою учасників - вирішуємо", - пізніше повідомив міністр.
За його інформацією, затриманий - член "Правого сектора" Андрій Козюбчик 1981 року народження. "Слідчий почав допит", - зазначив Аваков.
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