Ющенко знайшов заміну Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив віце-прем’єр-міністру Григорію НЕМИРІ очолити делегацію України для участі у заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня В.ЮЩЕНКО підписав розпорядження про створення делегації України для участі в заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Разом з тим 18 січня Г.НЕМИРЯ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО захворіла на важку застуду, і не виключив, що через стан здоров`я вона може відмовитися від візиту до Грузії.

Інавгурація Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ запланована у Тбілісі 20 січня.