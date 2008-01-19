Ющенко знайшов заміну Тимошенко
11:43, 19 січня 2008Політика
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Прем’єр може не потрапити на інавгурацію Саакашвілі через хворобу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив віце-прем’єр-міністру Григорію НЕМИРІ очолити делегацію України для участі у заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 9 січня В.ЮЩЕНКО підписав розпорядження про створення делегації України для участі в заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Разом з тим 18 січня Г.НЕМИРЯ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО захворіла на важку застуду, і не виключив, що через стан здоров`я вона може відмовитися від візиту до Грузії.
Інавгурація Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ запланована у Тбілісі 20 січня.
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