Ляшко задекларував 196 тисяч гривень доходу за минулий рік

Зазначена сума - заробітна плата та інші виплати, що отримав декларант торік.

Така цифра вказана у декларації про доходи Ляшка, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів на реєстрацію кандидатом у президенти, що оприлюднена на сайті ЦВК.

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Кандидат вказав у декларації, що отримав 300 грн "авторської винагороди, інших доходів від реалізації майнових прав інтелектуальної власності” .

У відомостях про нерухоме майно Ляшка вказано наявність земельної ділянки площею 1,26 га, двох квартир - 95,5 кв. м та 367,2 кв. м. Зазначається, що остання придбана під сімейний дитячий будинок.

Також у Ляшка є гараж площею 127,5 кв.м.

У власності членів сім'ї Ляшко - 20,5 кв.м. (чверть квартири).

Крім того, згідно з декларацією, Ляшко має три автомобілі: Toyota Prado 2004 року випуску, Mercedes Benz S 2006 року випуску і Land Rover Range Rover 2008 року випуску. Члени сім'ї депутата авто не мають.

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У розділі відомостей про вклади у банках, цінні папери Ляшко задекларував 6,3 тис. грн внеску “до статутного капіталу товариства, підприємства, організації".

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ЦВК зареєструвала лідера Радикальної партії Ляшка кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня.