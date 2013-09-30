В Україні збираються штрафувати за брехню у декларації про доходи

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики”.

Законопроект зареєстровано на сайті парламенту під номером 3312.

Цим проектом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідно до яких подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру тягне за собою накладення штрафу від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині закріплення правила про можливість повідомляти про корупційні правопорушення анонімно. При цьому передбачено, що повідомлення про корупційне правопорушення може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) і підлягає обов’язковому розгляду.

Також пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України в частині збільшення штрафів. Передбачається, що суд може застосувати до юридичної особи штраф у розмірі від 10 тисяч до 150 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у діючому від 5 тисяч до 75 тисяч - УНІАН).

Передбачено, що зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині в законодавстві за ці порушення передбачені штрафи.

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Законопроектом передбачено, що пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища караються штрафом від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Пропонується внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», якими передбечено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками органам доходів і зборів на їхню письмову вимогу:

щодо наявності банківських рахунків;

щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у зв’язку з проведенням перевірки.

Також законопроектом пропонується, що органи доходів і зборів при проведенні перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей мають право одержувати від державних органів, органів влади Криму, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права і підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію або копії необхідних документів щодо вказаних відомостей.