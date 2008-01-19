Тимошенко заспокоює щодо референдуму по НАТО

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюватиметься виключно на всеукраїнському референдумі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

„Рішення про вступ України до НАТО як системи колективної безпеки може ухвалюватися винятково народом України на загальнонаціональному референдумі”, - сказала глава уряду.

В прес-службі зазначили, що саме таку змістовну поправку було внесено Ю.ТИМОШЕНКО до листа на адресу Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. При цьому глава уряду нагадала, що саме такий підхід до побудови відносин з НАТО „давно і відкрито” зафіксований в коаліційній угоді фракцій БЮТ та НУ-НС і, відповідно, в проекті Програми діяльності уряду „Український прорив”.

Прем’єр-міністр України заявила, що „цілісність країни, єдність народу, спокій людей та гармонія - понад усе, тому люди повинні знати, що настільки важливе рішення, як вступ до НАТО, влада не ухвалить, не порадившись з ними, і, коли це питання постане на порядок денний, народ скаже своє остаточне слово на всеукраїнському референдумі”.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, у якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року. Разом з тим 18 січня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради України, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО.