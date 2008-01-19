Ющенко викупався у хрещенській воді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в день Хрещення Господнього викупався у хрещенській воді.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, сьогодні В.ЮЩЕНКО разом із молодшим сином Тарасом відвідав каплицю на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві.

З нагоди величного християнського свята біля озера, що знаходиться на території санаторію, відбулася Божественна літургія та Велике освячення води.

Разом із главою держави на богослужінні були присутні керівництво Секретаріату Президента України, урядовці та народні депутати.

Після завершення освячення В.ЮЩЕНКО згідно з народним звичаєм викупався у хрещенській воді. Для Президента України купання на Водохреща є вже доброю традицією, зазначають у прес-службі.

Крім глави держави, у крижаній воді скупалися глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, депутат Петро ЮЩЕНКО, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр у справах молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник глави Секретаріату Андрій КИСЛИНСЬКИЙ та інші.