Янукович каже, що не вони першими почали

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає подальшого блокування роботи Верховної Ради до врегулювання ситуації, пов`язаної з підписанням спікером парламенту листа про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні.

"Все залежатиме від переговорів, які пройдуть", - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За словами лідера Партії регіонів, все, що стосується приєднання України до НАТО, має прийматися гласно, зі всенародним обговоренням.

"Якби це рішення було ухвалене прозоро і чесно, такої реакції не було б. Ми дізналися про підписання листа з преси і від американського сенатора Ричарда ЛУГАРА... Люди повинні брати участь в ухваленні таких рішень. Такого не можна було робити. Якщо керівники такого рівня це зробили, хай тепер і пояснять: навіщо вони це зробили", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року. Разом із тим, 18 січня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради України, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО.