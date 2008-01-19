Ющенко побажав Україні йорданської чистоти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ зі святом Водохреща.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на святі Водохреща у столичному Гідропарку, В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цей день земля очищується святою Дніпровою водою від всякої скверни і неправди.

«Ми зібралися сьогодні на березі нашої святого ріки – святого Дніпра, поруч із святими місцями, де тисячу років тому наші діди-прадіди приймали християнське вірування», - підкреслив Президент, зауваживши, що цим вони визначали духовні цінності і майбутнє нації.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що свято Водохреще нагадує про необхідність берегти свою внутрішню чистоту, плекати моральну чистоту всієї громади і дбати про збереження чистих і чудодійних сил нашої землі.

Президент побажав «йорданської чистоти» всьому народу України, щастя і добра всім сім’ям, громадянам України.

Після цього Президент взяв участь у молебні.