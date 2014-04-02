Жителі державних дач готуються до виселення - ЗМІ

На держдачах у Конча-Заспі та Пуща-Водиці зараз панує легкий переполох. Персонал та охорона шукають нову роботу, а самі мешканці чекають, коли до них прийдуть і оголосять - мовляв, або викуповуєте свої будинки, або з речами на вихід. Про це пишуть "Вести".

Держдачі - це закрита з усіх боків територія, що охороняється по периметру співробітниками держохорони з собаками. На території є своя пральня, їдальня, а будиночки обслуговує держприслуга - покоївки, кухарі, садівники. Вдома зараз там закріплені за екс-прем'єром Юрієм Єхануровим, Анатолієм Кінахом та Миколою Азаровим, віце-прем'єром Іваном Васюником, кумою Ющенко та екс-міністром культури Оксаною Білозір, екс-спікерами Володимиром Литвином і Володимиром Рибаком, екс-мером Олександром Омельченком...

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Прислуга в Конча-Заспі зараз тільки й обговорює - коли їх будуть звільняти.

«Ви ж чули, що сказали - хочуть все розпродати, так що нам доведеться шукати нову роботу. Он Ющенко вже з'їхав звідси у свої Безрадичі», - скаржиться одна зі співробітниць біля високих воріт і біжить далі.

«Я пропрацювала 9 років у санаторії в селищі Конча-Заспа. Потім по знайомству влаштувалася сюди. За умовами, відношенням до персоналу тут, звичайно, набагато краще. Але, швидше за все, доведеться повертатися на старе місце роботи», - розповіла місцевий медик.

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За словами одного з охоронців, в останні місяці тут було дуже неспокійно. Три рази приїжджали людей під 300 мітингувальників. «Закидали нас димовими шашками, камінням, розписували паркан. Доводилося заспокоювати людей. З нашого боку не було зроблено жодного пострілу», - повідомив охоронець. Щоб зміцнити ворота, їх навіть підпирали вантажівками - на всяк випадок, а деякі жителі від страху вимикали світло в будинках.

Багато мешканців держдач хочуть залишити їх собі. «У скільки можуть оцінити будинок, я не обговорюю. За дванадцять років я сам його перебудував, сподіваюся, при оцінці врахують і колишні заслуги. Тут цінна сама інфраструктура, безпека селища і місце, де воно знаходиться», - каже екс-прем'єр Анатолій Кінах.

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Екс-мер Олександр Омельченко теж не хоче з'їжджати з насидженого місця. За його словами, свій будиночок він капітально відремонтував за свій рахунок. «Я тут сам посадив сад, дерева, будиночок свій перебудував. Ще й за комуналку плачу за повною програмою - 9-10 тисяч гривень на місяць», - каже Омельченко.

Інші жителі всерйоз переживають, що не зможуть викупити свої володіння. «Ми тут особнячок звели з басейном. Свої кошти вкладали. І тепер ще й повинні викуповувати? Думаю, що багато хто піде в суди, і виграє їх. Після Помаранчевої революції нас тут теж хотіли виселити, ну й багато хто суди виграв», - каже дружина одного з колишніх чиновників.

Ріелтори кажуть, що продавати дачі потрібно не менше ніж за $8-9 тисяч за квадратний метр. «Земля тут дорога, елітне передмістя і начинка котеджів теж елітна. За безцінь продавати шкода», - говорить віце-президент міжнародної федерації професіоналів у сфері нерухомості Олександр Бондаренко.