Павленко: зрив Євро-2012 - не більше, як балачки

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО називає не більше, ніж балачками, заяви про те, що чемпіонат з футболу Євро-2012 в Україні знаходиться під загрозою зриву.

“Це не більше, як балачки”, - сказав він в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня” № 2 (681) 19 - 25 січня 2008 року.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, підставами для таких заяв стала відсутність належного інформаційного забезпечення. “Роз’яснити, що зроблено і що має бути, чому це добре для країни, регіону, міста, села, які «зачепить» Євро-2012, - одне з найважливіших завдань”, - сказав він.

Міністр наголосив, що потрібно чітко показати, що кожна вкладена державою гривня відіб’ється десятьма для кожного українця. “Найголовніше, що ми нарешті закінчили дискусію - між урядом, Президентом і парламентом. Сьогодні всі ми - одна команда, яка грає на успішне проведення Євро-2012”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, за його словами, в питанні проведення Євро-2012 Україна має багато опонентів. ”Абсолютно зрозуміло, що кожна наша помилка, недоробка, збій у графіку дуже серйозно відбиватимуться на іміджі держави. Виключити провокації і певний саботаж я теж не можу, але, водночас, треба розуміти, що це питання національних інтересів”, - додав він.

Міністр нагадав, що державна програма сьогодні передбачає освоєння 125 млрд. грн., потрібних для підготовки до Євро-2012, із них близько 18 млрд. - бюджетні кошти, майже 5 - із місцевих бюджетів і 103 млрд. - інвесторські.