Опубліковано перші рейтинги після відмови Кличка йти в президенти

31 березня 2014 р., після завершення подачі документів кандидатів на посаду Президента України для реєстрації ЦВК, всеукраїнська громадська організація «Передові Правові Ініціативи» презентувала результати всеукраїнського соціологічного дослідження по найбільш популярних кандидатів на позачергових виборах Президента України, які відбудуться 25 травня 2014 року.

Соціологічне дослідження показало досить високий рівень електоральної активності українців: понад 80% виборців готові або скоріше готові прийти на виборчі дільниці, щоб зробити своє волевиявлення. На сьогодні визначились зі своїм вибором більше 45,3% українців.

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За результатами опитування електоральні орієнтації щодо рейтингів кандидатів на президентських виборах розподілилися наступним чином:

Петро Порошенко - 38,3%

Сергій Тігіпко - 17,9%

Юлія Тимошенко - 11,6%

Юрій Бойко - 6,9%

Олег Тягнибок - 3,3%

Петро Симоненко - 3,2%

Ольга Богомолець - 2,5%

Олег Ляшко - 2,3%

Анатолій Гриценко - 1,7%

Дмитро Ярош - 1,3%

Михайло Добкін - 1,1%

Інший кандидат - 1%

Не підтримую жодного з кандидатів - 5,1%

Не брав би участі у виборах - 3,8%

За повідомленням соціологів, симпатії прихильників, які в 2010 році в другому турі виборів Президента України проголосували за Віктора Януковича, розподілилися між двома кандидатами-регіоналами: Сергієм Тігіпком і Юрієм Бойко. Деякі з них готові проголосувати за Петра Симоненка та Михайла Добкіна, але значна частина тих, хто проголосував за Януковича, (більше 60%) ще не визначилися з підтримкою опозиційного кандидата.

Зокрема, немає чіткої визначеності і серед прихильників ВО «Батьківщина». Так, електоральні настрої прихильників Юлії Тимошенко, які у 2010 році проголосували за неї в другому турі президентських виборів, поки тільки частково готові віддати їй свої голоси.

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Більшість опитаних респондентів, які проголосували за Тимошенко у другому турі, (більше 65%) надають перевагу самовисуванцю Петру Порошенку. Як показали результати опитування, серед набраних Порошенком голосів, 1/3 частину складають виборці, які мали намір голосувати за лідера партії «УДАР» Віталія Кличка.

Інша частина прихильників Тимошенко готова віддати свої голоси за лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Найменше голосів серед опитаних респондентів набирає лідер Правого сектора Дмитро Ярош.

Аудиторія дослідження ВГО «ППІ»: все доросле населення України віком від 18 років.

Кількість опитаних респондентів (без АР Крим р. і Севастополь): 4500.

Максимальна похибка вибірки (довірчий інтервал) не перевищує 1,5 %.

Довідка:

Всеукраїнське громадське об'єднання «Передові Правові Ініціативи» працює з 2007 р. Одним із основних видів діяльності ВГО «ППІ» є проведення всеукраїнських соціологічних опитувань. Так, результати останніх соціологічних досліджень і екзит-полів, проведених ВГО «ППІ» на позачергових виборах у Верховну Раду України (15 грудня 2013 р.), підтвердили оголошені результати голосування ЦВК. Статистична похибка становить 2,5 %.