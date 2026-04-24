Віткофф і Кушнер вирушили до Пакистану на переговори з Іраном, - Білий дім

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього разу не поїде до столиці Пакистану.

США бачать певний прогрес з боку Ірану у вирішенні конфлікту на Близькому Сході. Про це заявила журналістам прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише CNN.

Вона розповіла, що президент США Дональд Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

"Ми, безумовно, побачили певний прогрес з боку Ірану за останні кілька днів. Президент прийняв рішення відправити Стіва і Джареда, щоб вислухати іранців, тож подивимося, що вони скажуть", – сказала Левітт.

Також прессекретарка Білого дому підтвердила, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську переговорну групу на попередньому раунді обговорень в Ісламабаді, цього разу не поїде до столиці Пакистану. Вона додала, що будь-який представник США готовий вилетіти до Ісламабаду, якщо це буде потрібно.

Трамп відповів, чи застосує ядерну зброю проти Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається застосовувати ядерну зброю проти Ірану. За його словами, Вашингтон знищує Тегеран традиційним способом.

Трамп також зазначив, що, якби захотів, міг би "прямо зараз" укласти мирну угоду з Іраном, але підкреслив, що хоче, щоб угода була довгостроковою.

