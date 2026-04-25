Єврокомісар заявив, що послаблення санкцій США проти російської нафти більше не буде

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час переговорів з Єврокомісією заявив про відсутність намірів продовжувати генеральну ліцензію на операції з російською нафтою. Таку заяву зробив член Європейської комісії з питань торгівлі Марош Шефчович під час візиту до Вашингтона та зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо.

"Що стосується санкцій, я порушував це питання. Наскільки я розумію, це був вимушений захід у відповідь на ситуацію в Ормузькій протоці", - сказав він.

За його словами, такі рішення ухвалювалися як терміновий захід, зокрема через складне становище країн з низьким рівнем доходу, які сильно постраждали від кризи.

"За подробицями я раджу звернутися до міністра фінансів США - я не можу говорити від його імені. Однак, наскільки мені відомо, це не повториться", - додав єврокомісар.

Варто зазначити, що під час візиту було підписано меморандум між США та ЄС про критично важливі корисні копалини. Документ передбачає стратегічне партнерство, що охоплює весь ланцюжок - від розвідки та видобутку до переробки, виробництва та інновацій.

Послаблення санкцій проти РФ

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вони продовжили дію санкційного винятку, що дозволяє продаж російської нафти, на прохання "бідних країн".

За його словами, понад 10 бідних країн звернулися до США з проханням продовжити ліцензію. Це сталося під час весняних засідань МВФ і Світового банку минулого тижня.

