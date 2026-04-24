У НАТО та ЄС розповіли, чи буде нова хвиля мобілізації в Росії

Євросоюз буде підтримувати Україну та український народ, щоб забезпечити перемогу українців у війні.

Лінія фронту в Україні наразі суттєво не рухається і Росія не збирається оголошувати нову хвилю мобілізації. Таку думку висловили голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне та голова Військового комітету Європейського Союзу генерал Шон Кленсі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Драгоне, наразі немає жодного суттєвого просування на полі бою, і росіяни зазнають величезних втрат.

"Я думаю, що кінця ще не видно, але вони знову застрягли. Українські солдати мужньо тримають оборону, і це те, що тримає всіх застряглими на тому місці, де вони є. Я не думаю, що буде мобілізація", - заявив він.

Кленсі додав, що його аналіз та оцінка ситуації такі самі.

"Я не бачу, щоб Росія вдавалася до мобілізації. Зрозуміло, що лінія фронту не рухається, вона статична. Зрозуміло, що Росія очікувала закінчити цю війну за лічені дні. Та ми вже чотири роки, п'ятий рік разом з Україною, і це буде підтримувати протягом усього часу", - зазначив генерал.

Він запевнив, що Євросоюз буде підтримувати Україну та український народ, щоб забезпечити перемогу українців у війні.

Речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські військові намагаються відновили контроль над Куп’янськом і засилають в місто піхотні групи через недіючий газогін.

