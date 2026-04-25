Під пісками Сахари знайшли гігантського динозавра, який зовсім не схожий на інших

Група вчених виявила Spinosaurus mirabilis, новий вид динозаврів із масивним гребенем у вигляді леза, що мешкав набагато далі від узбережжя, ніж вважалося раніше. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що ця захоплююча знахідка ставить під сумнів уявлення про те, що спінозавриди були повністю водними тваринами.

Команда під керівництвом Пола Серено з Чиказького університету виявила скам'янілість у Нігері після багаторічної роботи. Завдяки своїм вражаючим особливостям та унікальним характеристикам, Spinosaurus mirabilis показує, що вони, ймовірно, були більш наземними, ніж ми думали, полюючи у внутрішніх водоймах, а не в океані.

Неймовірна знахідка в пустелі

Все почалося у 2019 році, коли вчені виявили фрагменти великого гребеня та щелепних кісток у пустелі. Спочатку вони не розуміли, на що натрапили. Але, повернувшись у 2022 році з більшою командою, вони виявили ще більше скам’янілостей і, нарешті, з’ясували, що знайшли новий вид.

Як зазначено в дослідженні, опублікованому в журналі Science, відкриття було зроблено у віддаленій частині Нігеру, далеко від стародавніх берегових ліній. Пол Серено, професор біології організмів та анатомії Чиказького університету, розповів:

"Ця знахідка була настільки несподіваною і дивовижною, що вона справді зворушила нашу команду. Після того, як один із членів нашої команди створив 3D-цифрові моделі знайдених кісток для складання черепа - на сонячній енергії посеред Сахари, - саме тоді ми усвідомили значимість відкриття".

Важливо, що найдивовижнішою особливістю Spinosaurus mirabilis є його масивний вигнутий гребінь, який, на думку вчених, був покритий кератином (як людські нігті) і, можливо, мав яскраве забарвлення. За його словами, гребінь, ймовірно, використовувався для демонстрації, чи то для залучення партнерів, чи то для того, щоб похвалитися перед суперниками.

Кінець теорії про водного спінозавра

Протягом багатьох років палеонтологи вважали, що спінозавриди були переважно водними тваринами, проводячи більшу частину часу, полюючи на рибу у воді. Однак Spinosaurus mirabilis спростовує цю теорію.

Виявлений приблизно в 500-1000 кілометрах від узбережжя, в лісистій місцевості, пересіченій річками, цей динозавр не відповідає профілю скам'янілостей спінозаврів, які зазвичай знаходять поблизу древніх берегів.

Цікаво, що Серено описав динозавра як "пекельну чаплю", здатну заходити в більш глибокі води, але він припускає, що більшу частину часу він проводив, полюючи на мілководді.

"Я уявляю цього динозавра як свого роду "пекельну чаплю", яка без проблем заходила на своїх міцних ногах на глибину до двох метрів, але, ймовірно, більшу частину часу проводила, вистежуючи велику рибу на мілководді", - пояснив він.

Унікальні зуби динозавра, які щільно змикалися, щоб ловити слизьку здобич, вказують на те, що він був висококваліфікованим мисливцем у цих внутрішніх водах, що ще раз підтверджує ідею про те, що спінозавриди не були суто водними тваринами.

Довгий шлях до прихованих скам'янілостей Сахари

Відзначається, що це відкриття не було просто вдалою знахідкою. Все почалося зі згадки про скам'янілий зуб, виявлений понад 70 років тому в Західній пустелі Єгипту. Однак ніхто не відвідував це місце повторно, тому Серено та його команда вирушили в сміливу експедицію через Сахару в пошуках родовищ скам'янілостей. Після довгої та складної подорожі, у супроводі туарега, вони нарешті дісталися району, багатого на скам'янілості, де були знайдені останки динозавра. Серено сказав:

"Це була справжня пригода - блукати піщаними просторами у пошуках цього місця, а потім виявити ще більш віддалений район зі скам'янілостями нового виду".

Він провів понад 30 років, працюючи в Сахарі, і очевидно, що у нього глибокий зв'язок з пустелею. На сьогоднішній день його команда виявила понад 100 тонн скам'янілостей. Він зазначив, що екстремальні умови та віддаленість місць роблять такі відкриття ще більш цінними.

