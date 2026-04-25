У НАТО розповіли, чи скорочується постачання озброєнь для України у межах PURL

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що ознак того, що постачання американських систем озброєння Україні в рамках механізму PURL зменшується. Про це повідомляє "Укрінформ".

Варто зазначити PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

"PURL працює. Немає жодних ознак зменшення зусиль. Країни платять за системи озброєння для України, що постачається Сполученим Штатам. Вони вже тут, або ж на шляху до України. Потік триває. Немає жодного уявлення чи ознак того, що він зменшиться", - сказав військовий.

У свою чергу голова Військового комітету Європейського Союзу генерал Шон Кленсі додав, що разом із колегою з НАТО вони обговорили із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським пріоритети України.

Головком ЗСУ Сирський прокоментував підсумки своєї зустрічі з Драгоне й Кленсі.

"Окреслив критичні потреби українського війська. Через постійні атаки противника, протиповітряна оборона залишається нашим першочерговим пріоритетом", - написав він.

Разом з тим, Сирський висловив впевненість, що співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів.

Раніше військовий експерт Євген Дикий заявив, що у найближчі місяці слід очікувати, що поставок ракет-перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети, може не бути.

За його словами, від цього в тилу постраждає цивільне населення України, бо російські загарбники скористаються моментом, щоб вдарити балістикою.

