Європейці повинні визнати, що США, Китай і Росія повністю налаштовані проти нас, - Макрон

Французький лідер очікує, що напруженість у відносинах зі США збережеться й після відходу Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейцям необхідно активізуватися і захищати свої інтереси, тому що США, Китай і Росія зараз "повністю налаштовані" проти них.

"Не слід недооцінювати унікальний момент, коли президент США, президент Росії, президент Китаю повністю налаштовані проти європейців. Тому зараз саме час прокинутися. Ми повинні бути трохи впевненішими в собі і просувати свою програму", - сказав він під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, пише Politico.

Французький лідер очікує, що напруженість у відносинах зі США збережеться і після відходу президента Дональда Трампа.

Відео дня

"Це історична тенденція. Ми можемо взаємодіяти зі США з деяких питань, і це, як і раніше, має сенс через спільні цінності та історичні зв'язки, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться", - заявив він.

За його словами, головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягала в тому, що багато європейських країн вважали перший термін аномалією, яка закінчиться сама собою і не вимагатиме фундаментальних змін. Макрон додав:

"Зараз багато колег більш розсудливі, тому що після стількох років ми говоримо: добре, ми повинні реагувати. Ми повинні діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати свої власні інтереси. І для мене це правильний напрямок".

Заяви США про союзників

Міністр оборони США Піт Хегсет розкритикував європейські та азіатські країни за те, що вони покладаються на американські збройні сили у справі відновлення прохідності важливої Ормузької протоки після її закриття через війну з Іраном.

"Європа та Азія десятиліттями користувалися нашим захистом, але час безвідповідального використання чужих досягнень минув. Америка та вільний світ заслуговують на союзників, які є здібними та лояльними", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: