Версія Довгого: Луценко бив Черновецького в спину

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ стверджує, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наніс удар меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ в спину.

Як повідомляє газета «Хрещатик», про це О.ДОВГИЙ заявив сьогодні під час святкування Водохреща у Гідропарку.

«Те, що ви чули від пана ЛУЦЕНКА, - це все неправда», - зазначив О.ДОВГИЙ.

«Він повинен вибачитися не перед Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ – це їх особиста справа, – а перед урядом, до якого він належить і по відношенню до якого він вчинив не коректно. Він повинен вибачитися перед киянами і перед міліцією, яка на нього дивиться. Інакше 220 тис. міліціонерів будуть сприймати це як сигнал вседозволеності», - підкреслив секретар Київради.

Крім того, О.ДОВГИЙ показав зі свого мобільного телефону фотографії обличчя Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на яких чітко видно червоні сліди після удару.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 січня, після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання Ради нацбезпеки і оборони мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах арештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено. Між тим, Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що ця ситуація була іншою. Він сказав, що саме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просив у нього допомогти захистити сина, оскільки прокурор Києва перед виборами збирається його заарештувати у зв`язку з підозрою в афері "Еліта-Центр". Проте Ю.ЛУЦЕНКО, за його словами, дав команду допитати Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО після виборів.

Уже після засідання РНБО глава МВС звинуватив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у брехні. Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що мер підступно вдарив його по хворому коліну. У відповідь він дав йому "відкритою долонею справжнього чоловічого ляпаса". Натомість Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.