Затримано командира роти "Беркуту", який видавав підлеглим вогнепальну зброю - ГПУ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника прес-служби Генеральної прокуратури України Василя Зорю.

«12 осіб затримано», – сказав він, і додав, що серед затриманих – командир так званої «чорної роти «Беркута», який видавав вогнепальну зброю для відстрілу демонстрантів.

Напередодні виконувач обов’язків генерального прокурора Олег Махніцький повідомив, що за підозрою у масовому вбивстві людей 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві затримано трьох співробітників спецпідрозділу «Беркут», ще з шістьома тривають слідчі дії.