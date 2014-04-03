Затримано командира роти "Беркуту", який видавав підлеглим вогнепальну зброю - ГПУ
12:11, 03 квітня 2014Політика
0 0
Вже 12 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» затримано за підозрою в причетності до вбивства мітингувальників у центрі Києва 20 лютого.
Затримано 12 підозрюваних у розстрілі людей на Майдані / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника прес-служби Генеральної прокуратури України Василя Зорю.
«12 осіб затримано», – сказав він, і додав, що серед затриманих – командир так званої «чорної роти «Беркута», який видавав вогнепальну зброю для відстрілу демонстрантів.
Напередодні виконувач обов’язків генерального прокурора Олег Махніцький повідомив, що за підозрою у масовому вбивстві людей 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві затримано трьох співробітників спецпідрозділу «Беркут», ще з шістьома тривають слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter