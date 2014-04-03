Затримано дев'ять "беркутівців", причетних до вбивств на Майдані

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на виконувача обов'язків генпрокурора Олега Махніцького.

За його словами, саме цим спецпризначенцям видали бойову зброю, зокрема, і снайперські гвинтівки, аби вони прикривали відхід беззбройного "Беркуту".

Керівник Генпрокуратури каже - кількість затриманих неостаточна, вона може іще зрости, щонайменше мають затримати іще 4-х підозрюваних.

"Затримано ряд працівників спецпідрозділу Беркут. Це є спецрота Беркута так звана чорна рота. Яка була призначена для спецоперацій. І вже на цей час встановлено ряд осіб і здійснюються заходи по їх затриманню також проводяться заходи і слідчі дії по встановленню інших осіб. Це рота, якій видавалася зброя у тому числі і снайперська", - розповів Махніцький.

Читайте такожМіліція затримала одного з фігурантів справи про вбивство журналіста "Вестей"За словами Олексія Баганця, заступника генпрокурора, звичайний Беркут вогнепальної зброї не отримав, в тому числі і київський.

"Тільки отримала спеціальна рота. Їхня задача була, як вони на сьогоднішній день поясняють, хоча ми їм до кінця не віримо. Їхня задача була відстрілюватися від наступаючих мітингувальників і дати можливість основним силам Беркуту, які були беззбройні, а мали тільки спеціальні засоби, відступити від вулиці Інститутської і відступити в район Банкової до готелю Національ".