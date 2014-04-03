Суд відмовив Міноборони Росії у стягненні боргів ЄЕСУ

Про це йдеться в рішенні суду від 7 березня 2014, повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення суд ухвалив за заявою Кабінету міністрів України про перегляд попереднього рішення суду за нововиявленими обставинами за позовом Міноборони РФ до Кабміну України, Державній казначейській службі України за участю ЄЕСУ про стягнення 3,24 млрд грн.

Суд вирішив задовольнити заяву Кабміну України про перегляд рішення Госпсуду Києва від 19 вересня 2012 р. з нововиявленими обставинами і скасувати його.

«Було прийнято нове рішення про задоволення заяви Кабінету Міністрів України, скасування рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2012 р., яким було задоволено позов частково, а саме: присуджено до стягнення з Державного бюджету України шляхом безспірного списання Державною казначейською службою України з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання рішення суду, 3 113 053 506,26 грн., та відмовлено у задоволенні таких позовних вимог», - зазначено в рішенні суду.

Читайте такожУ Харкові суд закрив справу ЄЕСУКрім того, суд ухвалив стягнути з Міноборони РФ до держбюджету України 38676000 грн, які за попереднім рішенням суду Держказначейство України було зобов'язане перерахувати Міноборони РФ.

Міноборони РФ, як зазначається в рішенні суду, не надали будь-яких доказів на підтвердження існування листів прем'єра України Павла Лазаренка на адресу прем'єра РФ Віктора Черномирдіна, що підтверджують існування боргу.

«З викладеного видно, що листів від 26.08.1996 р. № 64-2298/8 та № 64-2297/8 за підписом Прем'єр-міністра П. Лазаренка на адресу Голови Уряду Російської Федерації В.Черномирдіна не існує, що свідчить про відсутність між Україною та Міністерством оборони Російської Федерації правовідносин гарантії (поручительства ), за якими Україна гарантувала б виконання Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» своїх зобов'язань за контрактами на поставку матеріально-технічних ресурсів для потреб Міністерства оборони Російської Федерації в порядку взаєморозрахунків за природний газ на підставі генеральної угоди від 29.05.1996 р. № 1957-1-96 та контракту від 25.07.1996 р. № 148 / 1697», - зазначається в рішенні суду.

Нагадаємо, Вищий господарський суд України 17 лютого залишив без задоволення касаційну скаргу Міноборони РФ, яке оскаржувало відстрочку виплати йому Україною боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі близько 3,2 млрд грн.

Борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії утворився наприкінці 1990 -х років, коли корпорація на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантоване Кабміном Павла Лазаренка угоду 1997 про постачання корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.