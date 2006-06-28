Росія і Білорусь не домовились про поставки газу

Урядам Росії і Білорусі не вдалося узгодити умови поставок російського газу в 2007 році.

Про це повідомив прем`єр-міністр Російській Федерації Михайло ФРАДКОВ, підбиваючи підсумки сьогоднішнього засідання Ради міністрів Союзної держави Росії і Білорусі, передає ІТАР-ТАРС.

Він зазначив, що тема поставок газу обговорювалася в ході двосторонньої зустрічі прем`єр-міністрів перед засіданням Радміну. Російська сторона "підтвердила свої позиції за ціною газу". За словами М.ФРАДКОВА, у визначенні ціни Росія виходитиме з універсальної схеми в переговорах з усіма своїми партнерами.

У свою чергу прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ повідомив, що умови поставок російського газу до Білорусі обговорюються в рамках спеціально створеної для цього робочої групи.

В ході сьогоднішньої зустрічі керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР доповів про результати роботи цієї групи.

Як повідомляли ЗМІ, Росія планує поставляти Білорусі газ у 2007 році за ціною, приблизно, 180-200 доларів за тисячу кубометрів. Такі дані містяться в листі заступника керівника Мінпроменерго Росії Андрія ДЕМЕНТЬЄВА, направленому Держдумі РФ у відповідь на запит щодо обгрунтованості майбутнього збільшення ціни на російський газ, що поставляється до Білорусі.

У відповіді Мінпроменерго РФ наголошується, що, за інформацією ВАТ «Газпром», базову ціну газу, що поставлятиметься до Білорусі в 2007 році, планується розраховувати за формулою ціни, аналогічної для поставки російського газу до України (базова ціна, помножена на індекс зміни цін на енергоресурси в західноєвропейських країнах) з урахуванням нульового митного збору для Білорусі (приблизно 180-200 доларів за тисячу кубометрів).

На даний час «Газпром» поставляє газ до Білорусі за ціною 46,68 долара за 1 тис. кубометрів. Відповідно до контракту на 2006 рік, «Газпром» повинен експортувати до Білорусі 21 млрд. кубометрів газу (зокрема 1,5 млрд. кубометрів - за наявності технічної можливості). Ціна газу і тариф на транспортування відповідають умовам 2005 року. «Газпром» веде з білоруською стороною переговори про створення на базі «Белтрансгазу» спільного підприємства з рівними частками учасників. При цьому Білорусь наполягає на тому, що продаж «Газпрому» 50% акцій ВАТ «Белтрансгаз» може бути проведений за ринковою вартістю.