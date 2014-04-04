1389 військових, працівників ЗСУ і членів іх сімей прибули на материкову Україну з Криму

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, з цієї кількості найбільше – представників Військово-Морських Сил ЗС України та членів їх сімей (830 осіб). 354 особи – представники Повітряних Сил ЗСУ та члени їх сімей, решта – частин безпосереднього підпорядкування Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби до материкової частини України прибуло 142 особи, з них військовослужбовців – 139 (офіцерів – 44, сержантів (старшин), солдат (матросів) – 95), членів сімей – 3, з них 1 дитина.Читайте такожСевастопольські курсанти сьогодні виїдуть на материк - Тимчук

Нагадаємо, що з метою організації зустрічі та збору військовослужбовців і членів їх сімей, направлення до збірних пунктів з подальшим їх розміщенням працюють три збірно-пересильних пункти: в напрямку Армянськ – Херсон, в с. Ставки (старший – полковник Бурдейний В.А., тел. (067) 811-53-68), в напрямку Армянськ – Нова Каховка, в с. Першокостянтинівка (старший – полковник Візняк Б.В., тел. (050) 285-70-88, (067) 225-08-09), в напрямку Чонгар – Новоолексіївка, в с. Чонгар (старший – полковник Левицький М.В., тел. (067) 215-14-12). Зазначені пункти обладнані наметами, засобами для приготування їжі та відпочинку.