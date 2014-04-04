Держохорона заявила, що головний охоронець Януковича також втік до Росії

16:13, 04 квітня 2014
Політика
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За інформацією УДО, начальник охорони екс-президента України також знаходиться в Росії.

Начальник УГО заявил, что главный охранник Януковича находится за пределами Украины

В Управлінні державної охорони вважають, що керівник охорони відстороненого президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар знаходиться в Росії.

Про це "Українській правді" повідомив начальник УДО Валерій Гелетей.

"Ніякого зв'язку з цією людиною немає, хоча є багато питань, як у слідства, так і в Управління державної охорони. За моєю інформацією, він перебуває там само, де і Янукович", - зазначив він.

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Відповідаючи на питання, чи з'являвся він в УДО останнім часом, Гелетей зазначив:

"Це вигадки".

Як відомо, Янукович перебуває в Росії.

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