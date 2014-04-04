Ярош про вбивство Білого: Авакова могли підставити

Про це Ярош сказав сьогодні на прес-конференції УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

“Пан Музичко мав зареєстровану зброю, наскільки я знаю, в тому числі й автомат. Мені здається, що це (інформація про виявлення у Музичка пістолета Макарова, який належав співробітнику ДАІ — УНІАН) черговий фейк нового, старого по суті, МВС”, - сказав Ярош.

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При цьому він припустив, що у ситуації із загибеллю Музичка під час проведення міліцією спецоперації міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повів себе дещо неадекватно або його просто підставили.

“Для проведення спецоперації (із затримання Музичка) не було жодних підстав. Він постійно спілкувався з рівненською міліцією і, якщо треба було, він сам би прийшов”, - зазначив лідер «Правого сектору».

Відповідаючи на запитання, чи відома йому доля викраденого в Росії активіста Микола Карпюка, Ярош відповів, що «Правий сектор» не самостійно, а через певні канали намагається його визволити. (29 березня "Правий сектор" заявив про викрадення російськими спецслужбами лідера Української національної асамблеї Карпюка – УНІАН).

“Ми знаємо, що він живий”, - наголосив Ярош.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, якого раніше було оголошено в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації із затримання ОЗУ на території Рівненської області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

2 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України за результатами службового розслідування визнали правомірними дії міліціонерів під час затримання Музичка.

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Згідно висновків, Музичко завдав сам собі смертельні поранення, здійснюючи збройний опір працівникам міліції під час його затримання.

Сьогодні, 4 квітня, радник міністра внутрішніх справ України Віктор Чалаван заявив, що у Музичка було вилучено пістолет, який під час розбійного нападу відібрали у працівника Управління ДАІ в Тернопільській області.