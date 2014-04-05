Очільника маріупольських сепаратистів доправили до СІЗО СБУ в Києві

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Служба безпеки України припинила злочинну діяльність Дмитра Кузьменка, уродженця м. Конотоп, Сумської області, який організовував сепаратистські заходи в Донецькій області.

Читайте такожУ Маріуполі сепаратисти намагалися захопити прокуратуруЯк повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, розпочато кримінальне провадження, затриманому громадянину оголошено підозру про причетність до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Згідно з рішенням суду Кузьменку обрано запобіжний захід тримання під вартою та доставлено до слідчого ізолятора СБУ у м. Києві.