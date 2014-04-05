Голови облради Одещини та фракції ПР вийшли з партії на знак протесту проти Добкіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час неофіційних зборів активу ПР міста та області, що відбувся в Одесі 5 квітня.

«Я не вірю останньому з'їзду Партії регіонів. Ця партія обдурила людей» , - сказав Волков.

На зборах було більше 60 осіб, серед яких Скорик, тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної організації ПР Микола Пундик, депутати облради від ПР, керівники деяких районних парторганізацій.

Скорик заявив: «Ми запропонували провести позачерговий з'їзд для обговорення цієї ситуації (висунення Добкіна - УНІАН), але, наскільки я розумію, його ніхто проводити не збирається , тому що для проведення позачергового з'їзду потрібно провести партконференції по всій Україні, обрати нових делегатів».

Читайте такожТігіпко каже, що у ПР почалися репресії «Потрібно бути реалістами: ніхто цього рішення змінювати не буде», - зазначив Скорик.

«Настав час, коли можна говорити правду. Більшість людей, які прийшли сьогодні, це люди, не згодні з тією ситуацією, яка на сьогодні є в партії, і хочуть змінити її», - сказав Скорик.

За його словами, він ініціюватиме створення нової депутатської групи в Одеській обласній раді.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Скорик був виключений з лав Партії регіонів і зміщений з посади голови Одеської обласної організації через свою незгоду з висуненням кандидатури Добкіна на посаду президента України.

Замість Скорика обов'язки голови організації поки тимчасово виконує колишній глава Одеської обласної ради Пундик.

29 березня делегати з'їзду Партії регіонів ухвалили рішення підтримати екс- голову Харківської облдержадміністрації Добкіна як єдиного кандидата від цієї політичної сили на виборах президента України, що мають відбутися 25 травня. За його кандидатуру проголосувало 315 делегатів, 12 висловилися проти, утрималися - 8.

Напередодні, 28 березня, ЦВК зареєструвала самовисуванця Добкіна кандидатом на позачергових президентський виборах.