Партія регіонів підтримала кандидатуру Добкіна на виборах президента
14:39, 28 березня 2014Політика
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Таке рішення прийняли на засіданні політради ПР.
Партія регіонів підтримала кандидатуру Добкіна на виборах президента
Обласні парторганізації Партії регіонів підтримали кандидатуру екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна на майбутніх виборах президента, повідомляє ТСН.
Таке рішення прийняли на засіданні політради Партії регіонів у Києві. Зокрема, кандидатуру Добкіна підтримали представники 21 парторганізації, крім запорізької і кіровоградської.
При цьому на засіданні політради присутній і Сергій Тігіпко, який також висунув свою кандидатуру на вибори президента.
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