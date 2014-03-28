Партія регіонів підтримала кандидатуру Добкіна на виборах президента

Обласні парторганізації Партії регіонів підтримали кандидатуру екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна на майбутніх виборах президента, повідомляє ТСН.

Таке рішення прийняли на засіданні політради Партії регіонів у Києві. Зокрема, кандидатуру Добкіна підтримали представники 21 парторганізації, крім запорізької і кіровоградської.

При цьому на засіданні політради присутній і Сергій Тігіпко, який також висунув свою кандидатуру на вибори президента.