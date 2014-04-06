Люди в масках з "Правого сектору" пікетували управління міліції в Запоріжжі

Сьогодні, 6 квітня, близько 100 чоловік у масках з червоними пов’язками на руках та з прапорами "Правого сектору" пікетували будівлю ГУМВС України в Запорізькій області

Про це повідомляється на сайті ГУ МВС України у Запорізькій області.

За даними міліції, активісти розгорнули плакати, в яких закликали до відставки начальника управління.

"Об 11 годині захід закінчився, порушень громадського порядку не допущено", - зазначили в прес-службі.

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Цю подію включено до Єдиного обліку. "Ми з розумінням ставимося до образи "Правого сектору" на те, що вони не змогли організувати роботи на відвалах металургійних підприємств. Але позиція начальника ГУМВС України в Запорізькій області Віктора Ольховського незмінна – все повинно відбуватися у рамках чинного законодавства", - заявили в міліції.

"Питання розробки відвалів, розташованих на землях запорізьких металургійних гігантів повинні вирішувати їх керівники. Підвалами, розташованими на землях запорізької громади, повинно займатися комунальне підприємство з відрахуванням доходів у міський бюджет та податків у державний. Тож закликаємо міську владу прискорити роботу в цьому напрямку", - закликає МВС.