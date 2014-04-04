Лідер "Правого сектора" збирається до Європи

Лідер “Правого сектора” Дмитро Ярош заявляє, що готує візит до Брюсселя для роз`яснення позиції своєї партіїю

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ми готуємо мій візит до Брюсселя (я думаю, десь наприкінці квітня), щоб очі в очі роз`яснити наші позиції. Ми не шукаємо ворогів, ми шукаємо союзників”, - сказав Ярош.

На запитання про те, що він оголошений в розшук Росією, Ярош з іронією відповів: “Хай шукають. Хіба я не даю, чи що?”.