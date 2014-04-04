Лідер "Правого сектора" збирається до Європи
17:42, 04 квітня 2014Політика
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Ярош готує візит до Брюсселя для роз`яснення позиції своєї партії.
Ярош збирається до Європи
Лідер “Правого сектора” Дмитро Ярош заявляє, що готує візит до Брюсселя для роз`яснення позиції своєї партіїю
Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.
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“Ми готуємо мій візит до Брюсселя (я думаю, десь наприкінці квітня), щоб очі в очі роз`яснити наші позиції. Ми не шукаємо ворогів, ми шукаємо союзників”, - сказав Ярош.
На запитання про те, що він оголошений в розшук Росією, Ярош з іронією відповів: “Хай шукають. Хіба я не даю, чи що?”.
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