Донецькі сепаратисти назвали журналістів "зрадниками" та попросили їх піти

Проросійські мітингарі, які захопили сьогодні штурмом будівлю Донецької обласної держадміністрації, вимагають від українських журналістів залишити як будівлю ОДА, так і з площу біля адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингарі висунули однією з вимог - віддалитися журналістам українських ЗМІ, які висвітлюють з місця події, що відбуваються біля ОДА, пояснюючи це тим, що не довіряють «обманщикам».

Так само і до фотографів на площі підходять люди з прикріпленими георгіївськими стрічками, вимагають у них посвідчення, з'ясовуючи, які засоби масової інформації вони представляють, а потім «українських журналістів - зрадників» просять піти геть.

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Як повідомляв УНІАН, розпочато розслідування за фактом сьогоднішнього захоплення будівлі ОДА.

В даний час проросійськи налаштовані мітингувальники перебувають в захопленому будинку, барикадують входи і виходи. Вони, погрожуючи сформувати свою «народну обласну раду», вимагають негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму щодо приєднання до Росії.