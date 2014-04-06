Постпред Росії в ООН впевнений, що більшість країн визнають Крим російським

Російський представник при ООН Віталій Чуркін заявив, що входження Криму до складу Росії - це геополітичний факт, і більшість країн де-юре або де-факто його визнають, повідомляє РИА Новости.

"Це новий геополітичний факт: Крим увійшов до складу Росії, і тут, як мені здається, потреби в якійсь особливо енергійної кампанії не виникає, оскільки переважна більшість країн або де-юре або де-факто визнають входження Криму до складу Росії", - відповів Чуркін на питання журналіста НТВ про можливі подальші кроки постпредства за лінією визнання міжнародним співтовариством кримського референдуму.

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"Деякі бурхливо проти цього протестують. Але в цілому, це така ситуація, повне виправлення якої займе якийсь час. Мені здається, до цього в цілому треба ставитися досить спокійно, повторюю, продовжуючи планомірне роз'яснення того, що сталося, яке, як ми бачимо, дає свої результати", - сказав Чуркін.