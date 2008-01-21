Ющенко погрожує не підписати бюджет Тимошенко

Президент Віктор Ющенко не підпише бюджет на 2008 рік, якщо його дефіцит буде більшим за 2%.

"Бюджет, який буде мати дефіцит більше 2%, я не підпишу", - заявив Ющенко в інтерв’ю телеканалу "Інтер", показаному в неділю.

За його словами, "щоб тримати під контролем інфляцію, треба тримати під контролем державні видатки, тобто мати керований дефіцит бюджету".

Ющенко назвав стримування інфляції "питанням номер один". "Бо все, що ти даєш у вигляді доплат до рахунку Ощадного банку, чи пенсії, чи стипендії, чи соціальної допомоги по народженню дитини – вночі через інфляцію з вашої кишені вибирається", - пояснив президент.

Водночас він зазначив, що не бачить "фатальних причин", що можуть завадити реалізації економічних завдань, які стоять перед країною.

"Ми повинні грамотно змоделювати економіку по кварталам, добре розуміючи, що всі ринки, починаючи від цін на продукти й закінчуючи ціною на гроші, все повинно бути врегульовано", - підкреслив президент.

Можливою загрозою він назвав "дефіцит політичної волі в парламенті при прийняття тих прикладних прагматичних рішень, які стосуються основ урядової програми і бюджету 2008 року, і в цілому макроекономічної культури".

Ющенко зазначив також, що є об’єктивні загрози. "Рівень оптових цін, включаючи ціни на продукти харчування, вже сформований на рівні 20-22%. З попереднього періоду ми отримали загрози, які ще не відобразилися на роздрібних цінах, але по певних правилах це буде спонукати підвищення цін", - зазначив він.

"Ми повинні бути готові до цього жорсткою новою національною антиінфляційною програмою", - підкреслив президент.

Однак, за його словами, у влади є "унікальна перевага". "Перший раз склалася ситуація, коли в президента є більшість у парламенті, і це є більшість демократичних сил. Сьогодні ми можемо до одного знаменника привести послання президента, програму уряду, бюджет, регіональні програми. Це та конструкція, яка дає переваги зустріти ці виклики новою ефективною мобілізацією", - сказав Ющенко.

Українська правда