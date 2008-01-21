Вертеп Луценка кидався зі сцени яйцями

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у складі зіркового вертепу «Народної самооборони» взяв участь у фестивалі вертепів «Карпатія» в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора в Івано-Франківську на площі перед міською Ратушею відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія». Він розпочався ходою – парадом вертепних колективів вулицями міста. О 13 годині відбулася нон-стоп-вертеп-феєрія за участю вертепів з різних областей. Всього було представлено 20 вертепних колективів.

Як повідомили організатори фестивалю, його мета - привернути увагу громадськості до одного з найяскравіших видів українського народного мистецтва – вертепу, демонстрація його кращих постановок.

У зірковому фестивалі взяли участь народні депутати України Олесь ДОНІЙ, Володимир АР’ЄВ, Володимир СТРЕТОВИЧ, Давид ЖВАНІЯ, казкар Олександр ЛІРНИК, народний артист України Богдан БЕНЮК, брати ЄФРЕМОВИ та інші відомі особи.

Ю.ЛУЦЕНКО у вертепному дійстві грав роль козака Василя, брати ЄФРЕМОВИ – Пастушків, письменник Юрко ПОКАЛЬЧУК – Цигана, Б.БЕНЮК – Жида, Євген НІЩУК – царя Ірод, В.АР’ЄВ, Роман Чайка – Чортів, Тарас ЧУБАЙ – вояка УПА, Василь ВІРАСТЮК – Оборонця, Д.ЖВАНІЯ – Осавула, В.СТРЕТОВИЧ – Генерала.

Курячі яйця учасникам вертепу роздавав міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Козак Василь (Ю.ЛУЦЕНКО) закликав учасників дійства до «бою” проти різних ворогів та брехунів: “Уставайте люди вряд, не допустим нових зрад!». А після слів “до бою з нечистою силою” учасники вертепу жбурляли яйцями зі сцени.

Закінчили свій виступ колядою «Нова радість стала…»

Довідка УНІАН. Перший фестиваль «Карпатія» було проведено 14 січня 2007 року. Ініціатором проведення фестивалю виступили мистецьке об`єднання «Остання барикада» - керівник О.ДОНІЙ та “Самооборонний вертеп” Ю.ЛУЦЕНКА. Торік у фестивалі брали участь вертепні колективи з 10 областей України.