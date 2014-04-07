У Чернігові з'явилися листівки з закликом повідомляти до Москви про порушення прав російськомовних

6 квітня, у Чернігові зареєстровані кілька випадків проросійського вандалізму. Про них повідомив вчений секретар Національного архітекрно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

Зокрема, фарбою намальовані російські трикольори на пам’ятнику гетьману Івану Мазепі, на меморіалі Слави на Болдиній горі та пам’ятному знаку на честь радянських воїнів-визволителів («Танк»). Але два свідомих чернігівця купили фарбу в магазині та замалювали триколор на «Танку», передає Чернігівщина: події і коментарі.

Також вихідними по місту були розклеєні листівки, які закликали усіх російськомовних жителів міста, яких «ущемляют», дзвонити на «гарячу лінію» до Москви.

Про акти вандалізму повідомлено правоохоронним органам.