Ландік: Сім’я Януковича платить сепаратистам у Луганську по $500

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Ландік.

"За напади на СБУ видають по 500 доларів", - повідомив депутат.

Він також зазначив, що жителі Луганщини не підтримують екстремістські прояви і ніхто не рветься до Росії. "Ці (сепаратистські, - ред.) прояви вони не пітримують. У нас екстремізм погано приймається", - наголосив він.

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Крім того, Ландік повідомив, що у місцевої міліції, зокрема, у начальника відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській областіу Тетяни Погукай, є повна база "тутушок", яких винаймали та направляли до Києва еще під час Майдану, а також сьогодні долучають до сепаратистських акцій. "Це "жовта качка", яка має базу всіх "тітушок", - сказав депутат. - Вся база у цієї Погукай. Вона відправляє їх зараз на Луганськ, ну а фінансує ясно хто".

За словами Ландіка, сепаратистські заворушення у Луганську фінансує з Москви сім’я Віктора Януковича.

"Гроші передає з Москви сім’я Януковича", - повідомив Ландік.

Він також заявив, що за луганськими сепаратистами стоїть нинішній голова ПР Олександр Єфремов. "(Стоять) ті, хто завжди тут були – банда Партії регіонів на чолі з Олександром Єфремовим. А кому воно потрібно, як не йому і його команді", - сказав регіонал.

Також він повідомив, що сепаратисти захопили будівлю СБУ у Луганську, тому що воно "копало під Єфремова".

Також Ландік розповів, що депатут Луганської облради віл Партії регіонів Родіон Мірошник, який є людиною голови ПР Олександра Єфремова, веде підривну діяльність на місцевому державному телеканалі

За його словами, Мірошник має тісні родинні зв’язки з Єфремовим та є його заступником в ПР по ідеологічній роботі. Ландік зазначив, що наразі Мірошник та його дружина керують телеканалом. До того ж Мірошник веде власну авторську програму.

«Він веде свою авторську програму, яка вдень і вночі розповідає нам про федералізацію, про другу російську мову, - повідомив екс-депутат. - На державному телеканалі нам усіляку гидоту підсовують, причому антиконституційну".

Зазначимо, Мірошник веде на телеканалі "ЛОТ" программу "Телеформат з Родіоном Мірошником".