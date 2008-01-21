НУ-НС вимагає від Тимошенко два законопроекти

“Закон України “Про державний бюджет на 2008 рік” передбачив те, що мораторій на земельний продаж діє до того часу, поки не будуть прийняті два законодавчі акти – закон про кадастр і закон про оцінку землі”.

Про це у розмові з журналістами сказав заступник голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Руслан Князевич, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

“У перехідних і прикінцевих положеннях законопроекту, який визначає мораторій на продаж землі, зазначено, що Кабінет міністрів зобов’язаний невідкладно подати на розгляд парламенту ці два законодавчі акти”, - зауважив народний депутат.

“До кінця цієї сесії, або на початку наступної ми будемо мати в Верховній Раді нову редакцію цих двох законів, що дасть можливість, за підтримки Президента й демократичної коаліції, ще до кінця першого півріччя 2008 року реалізувати їх. Це приведе до цивілізованих методів ринку землі”, - наголосив Князевич.