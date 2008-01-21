Комуністи хочуть, щоб Ющенко звільнив і битого, і небитого

Народний депутат від фракції КПУ Катерина вважає, що і міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, і мер Києва Леонід Черновецкий повинні скласти з себе повноваження і не ганьбити державу.

“Хто б міг подумати, що в одному з високих кабінетів державної влади можна собі таке дозволити! – Сказала депутат, коментуючи бійку між головою Київської міськадміністрації і очільником МВС після засідання СНБО 18 січня. - Я вважаю, що обидва вони повинні скласти з себе повноваження і не ганьбити нашу державу. Бо якщо вони дозволяють такі розборки один з одним, то уявіть собі, як вони ставляться до підлеглих! Уявіть собі, як цинічно вони відносяться до тих людей, які довіряють їм! І взагалі, чи можна після цього довірити людям свої долі, сім`ї, справедливість і закон?”, - наводить слова Самойлик сайт КПУ.

“Президент має відреагувати, а він мовчить. Значить, його влаштовують хуліганські вчинки і одного, і іншого. Я вважаю, що обидві ці людини повинні подати у відставку”, - підсумувала Катерина Самойлик.