Регіонали проведуть Сєверодонецьк-2 навіть на вулиці

Сьогодні «здійснюється колосальний опір з боку влади (проведенню гуманітарного з`їзду депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку, запланованому на 23 лютого) . Місцеві власті всіляко третирують для того, щоб вони не допустили виділення зали для проведення з`їзду». За словами представника Партії регіонів, «влада діє усілякими методами, щоб з`їзд не відбувся». «Це говорить про те, що влада розуміє значущість і силу цього з`їзду, який буде проведений. Влада боїться цього з`їзду», - вважає нардеп Партії регіонів Вадим Колесніченко, повідомляє сайт ПР

За словами депутата, для нього є принциповим зібратися у Сєвєродонецьку. «Ми там проведемо з`їзд навіть на вулиці, якщо нам не дадуть можливості орендувати зал», – сказав він.

За інформацією депутата, на порядок денний буде винесено питання про імплементацію Європейської хартії про місцеве самоврядування, «яка протягом 10 років у нас не імплементована, хоч і ратифікована». Друге питання, сказав він, буде про захист прав російськомовного населення в Україні і про організацію цього захисту. Третє питання – про Європейську хартію регіональних мов.