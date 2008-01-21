Регіонали проведуть Сєверодонецьк-2 навіть на вулиці
11:27, 21 січня 2008Політика
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Колесніченко розповів про порядок денний
|Вадим Колесниченко
За словами депутата, для нього є принциповим зібратися у Сєвєродонецьку. «Ми там проведемо з`їзд навіть на вулиці, якщо нам не дадуть можливості орендувати зал», – сказав він.
За інформацією депутата, на порядок денний буде винесено питання про імплементацію Європейської хартії про місцеве самоврядування, «яка протягом 10 років у нас не імплементована, хоч і ратифікована». Друге питання, сказав він, буде про захист прав російськомовного населення в Україні і про організацію цього захисту. Третє питання – про Європейську хартію регіональних мов.
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