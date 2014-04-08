Пікетувальники перекрили вулицю Грушевського біля Верховної Ради
Пікетувальники перекрили вулицю Грушевського біля будівлі Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, група представників Самооборони Майдану стоїть на пішохідному переході на розі будинку за адресою Грушевського, 18/2.
Також протестувальники припаркували автомобіль на пішохідному переході посеред в’їзду на вулицю Грушевського з вулиці Шовковичної.
Читайте такожДекілька сотень мітингувальників під Радою вимагають скасувати утилізаційний збірНа вулиці Грушевського біля парламенту стоять мікроавтобуси, до яких прикріплено плакати, зокрема, із написом: “Відміна акцизного податку на переобладнання автомобілів!”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля будівлі Верховної Ради України декілька сотень пікетувальників вимагали скасувати утилізаційний збір та акциз з переобладнання автомобіля. Біля ВР також перебували представники Самооборони Майдану.
27 березня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо скасування утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).