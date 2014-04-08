Пікетувальники перекрили вулицю Грушевського біля Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, група представників Самооборони Майдану стоїть на пішохідному переході на розі будинку за адресою Грушевського, 18/2.

Також протестувальники припаркували автомобіль на пішохідному переході посеред в’їзду на вулицю Грушевського з вулиці Шовковичної.

Читайте такожДекілька сотень мітингувальників під Радою вимагають скасувати утилізаційний збірНа вулиці Грушевського біля парламенту стоять мікроавтобуси, до яких прикріплено плакати, зокрема, із написом: “Відміна акцизного податку на переобладнання автомобілів!”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля будівлі Верховної Ради України декілька сотень пікетувальників вимагали скасувати утилізаційний збір та акциз з переобладнання автомобіля. Біля ВР також перебували представники Самооборони Майдану.

27 березня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо скасування утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).