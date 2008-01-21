Тимошенко вийшла на роботу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вийшла на роботу в Кабінет міністрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

Разом із тим, у прес-службі уточнили, що ще передчасно говорити про повне одужання Ю.ТИМОШЕНКО. Не зважаючи на це, прем`єр-міністр бере участь у традиційній щотижневій зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

У прес-службі також повідомили, що сьогодні ніяких заходів у Кабінеті міністрів за участю преси не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО через сильну застуду не змогла взяти участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони 18 січня й відклала запланований на 20 січня візит до Грузії для участі в інавгурації Президента цієї країни Михайла СААКАШВІЛІ. Українську делегацію до Грузії очолював віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.