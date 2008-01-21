Ющенко і Путін погодили дату зустрічі

12:48, 21 січня 2008
Політика
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Президенти мали телефонну розмову

Президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО та Володимир ПУТІН відзначили прийнятність для обох сторін 12 лютого ц.р. як дати візиту глави Української держави до РФ і проведення другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Як повідомляє прес-служба Президента, відповідна домовленість буде досягнута під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКА та В.ПУТІНА.

В.ЮЩЕНКО запропонував В.ПУТІНУ доручити секретарям Комісії – секретарям Радбезів та Міністерствам закордонних справ двох країн активізувати роботу щодо формування порядку денного засідання та погодження його підсумкового протоколу.

«Першочерговою задачею під час візиту вважаю підписання Плану дій Україна – Росія», – сказав Президент України.

Він запропонував доручити МЗС двох країн оперативно допрацювати проект Плану та надати його главам держав для підписання під час другого засідання міждержавної Комісії.

 

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