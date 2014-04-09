Сьогодні ПАРЄ розгляне українське питання - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив на засіданні прес-клубу в.о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України Андрій Бешта.

"Українське питання буде розглядатися 9 квітня, ми очікуємо підтримку цього органу", - сказав він.Читайте такожУкраїнське питання назвали питанням існування ПАРЄ

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"Ми сподіваємося на позитивний розгляд цього питання, і це стане черговою оцінкою поведінки РФ на світовій арені", - сказав Бешта.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня розпочалася весняна сесія ПАРЄ.

На сесії, яка триватиме до 11 квітня, її члени планують обговорити запит щодо перегляду нинішніх повноважень делегаціїт Російської федерації у ПАРЄ. Також на цій сесії може відбутися «термінове обговорення загроз, існуючих для функціонування демократичних інститутів в Україні».