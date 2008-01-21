У Черновецького вважають, що Луценко має вибачитися перед урядом Тимошенко

Блок Леоніда Черновецького у Київраді вимагатиме відсторонення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від здійснення повноважень за посадою на період розслідування обставин інциденту з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це в інтерв’ю журналістам заявив заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи інцидент, що стався 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між главою МВС Ю.ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Також, на переконання О.ДОВГОГО, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Генеральна прокуратура мають дати належну оцінку діям та заявам міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

„Коли двоє чоловіків з’ясовують стосунки з кулаками – це спосіб відомий з давніх-давен. І очевидно, що в принципі – це завжди справа тих, хто бере участь у двобої. Однак я переконаний, що коли на місці цих двох чоловіків опиняються посадові особи: міністр внутрішніх справ і мер столиці, а ареною їхнього поєдинку стає зал, в якому відбувається засідання Ради національної безпеки, - тоді це вже перестає бути приватною справою цих двох чоловіків”, - зауважив секретар Київради.

„Я переконаний, що в разі, якщо пан міністр не знайде у собі сил і можливості вибачитися перед киянами, якщо його вчинок буде легалізований, то тоді будь-який міліціонер може запросто застосувати фізичну силу без відповідного дозволу на те. Чи будуть при цьому почуватися у безпеці наші громадяни?”, - додав він.

О.ДОВГИЙ також вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО має принести свої вибачення урядові, членом якого він є, оскільки своїм ганебним вчинком та подальшими заявами наніс серйозного удару по іміджу Кабінету Міністрів, який у своїх програмних засадах задекларував відстоювання європейських демократичних цінностей.

„Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вимагає особистих вибачень. Проте він має намір захищати гідність київської громади, якій Ю.ЛУЦЕНКО дав ляпаса”, - наголосив секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав генеральному прокурору Олександрові МЕДВЕДЬКУ офіційного листа у зв’язку із сутичкою між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Глава держави просить ретельно з’ясувати всі обставини інциденту і в разі необхідності застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки та відповідне реагування Президент просить повідомити йому протягом тижня.