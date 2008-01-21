Медведько «сплавив» Луценка і Черновецького підлеглим

Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва провести перевірку інциденту, що стався між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким після засідання РНБО у п’ятницю.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ГПУ.

За даними прес-служби, в.о. генпрокурора Сергій Винокуров доручив прокурору Києва Євгену Блажівському провести перевірку інциденту у секретаріаті президента і винести відповідне рішення.

У прес-службі зазначили, що рішення столичної прокуратури – про відкриття або відмову у відкритті відповідної справи – може бути винесено впродовж кількох днів.

Як відомо, раніше президент Віктор Ющенко доручив ГПУ провести перевірку інциденту і винести відповідне рішення.