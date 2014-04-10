«Батьківщина» не здатна об'єднатися навіть навколо власного кандидата - політолог
Складання нинішнім головою КМДА, народним депутатом Володимиром Бондаренко (фракція «Батьківщина») повноважень народного депутата може означати підготовку до його висунення на посаду мера, вважає Президент Української академії політичних наук Микола Михальченко.
«Я вважаю, Бондаренко розпочав підготовку до власного висунення на вибори мера Києва. Відбувається це за особистою ініціативою або за санкцією Юлії Володимирівни, сказати важко. Річ у тому, що на відміну від УДАРу і «Солідарності», які йдуть на президентські і столичні вибори злагодженою командою, у «Батьківщини» злагодженості не спостерігається. ЗМІ писали про невдоволення значної частини партії рішенням Тимошенко йти на вибори – багато хто очікував, що демократичні сили висунуть єдиного кандидата й отримають перемогу вже в першому турі», – каже Микола Михальченко.
Читайте такожГолова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника«По Києву, наскільки можна судити, у Тимошенко ще складніша ситуація, яку ємко можна охарактеризувати як «розбрід і хитання». Вже відомо, що на вибори йде член «Батьківщини» Леся Оробець. Писали, що подібні ж плани виношує Микола Томенко. На низькому старті Володимир Бондаренко. Тобто, по суті, єдності немає навіть в рамках однієї політичної сили», – зазначає експерт.
Також, на його думку, подібна ситуація не тільки ускладнює для партії виборчу кампанію, але і робить проблематичною координовану роботу після виборів у разі перемоги. «Дуже складно не тільки виграти вибори, а й ефективно працювати після них, коли опонентами з різних питань виступають не тільки політичні противники або союзники по демлагерю, але навіть члени власної команди», – констатував Микола Михальченко.