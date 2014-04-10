«Батьківщина» не здатна об'єднатися навіть навколо власного кандидата - політолог

«Я вважаю, Бондаренко розпочав підготовку до власного висунення на вибори мера Києва. Відбувається це за особистою ініціативою або за санкцією Юлії Володимирівни, сказати важко. Річ у тому, що на відміну від УДАРу і «Солідарності», які йдуть на президентські і столичні вибори злагодженою командою, у «Батьківщини» злагодженості не спостерігається. ЗМІ писали про невдоволення значної частини партії рішенням Тимошенко йти на вибори – багато хто очікував, що демократичні сили висунуть єдиного кандидата й отримають перемогу вже в першому турі», – каже Микола Михальченко.

Читайте такожГолова КМДА Бондаренко звільнив свого заступника«По Києву, наскільки можна судити, у Тимошенко ще складніша ситуація, яку ємко можна охарактеризувати як «розбрід і хитання». Вже відомо, що на вибори йде член «Батьківщини» Леся Оробець. Писали, що подібні ж плани виношує Микола Томенко. На низькому старті Володимир Бондаренко. Тобто, по суті, єдності немає навіть в рамках однієї політичної сили», – зазначає експерт.

Також, на його думку, подібна ситуація не тільки ускладнює для партії виборчу кампанію, але і робить проблематичною координовану роботу після виборів у разі перемоги. «Дуже складно не тільки виграти вибори, а й ефективно працювати після них, коли опонентами з різних питань виступають не тільки політичні противники або союзники по демлагерю, але навіть члени власної команди», – констатував Микола Михальченко.