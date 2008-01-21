Черновецький боронитиме киян від міліції

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє на власному прикладі показати всім киянам і всій Україні, як слід відстоювати свої конституційні права, незалежно від посад і політичних переваг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер Києва заявив сьогодні.

«Після того, як пан ЛУЦЕНКО в присутності вищих урядових осіб підступно зі спини напав на мене, працівники правоохоронних органів отримали сигнал про те, що таким шляхом можна вирішувати будь-які проблеми у сфері дізнання або слідства. Я сам працював у правоохоронних органах і знаю, що якщо начальник дозволяє собі незаконні дії, то його методи роботи переймають недобросовісні підлеглі», – підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «усі порушення закону з боку міліції тепер повністю лежать на керівнику відомства - Юрію ЛУЦЕНКУ, який показав негідний приклад для своїх підлеглих".

"Я зі свого боку закликаю мешканців столиці звертатись до «Служби допомоги мера киянам (0-51)» і повідомляти про всі незаконні дії правоохоронних органів. Я відстоюватиму і захищатиму інтереси простих киян, я не дозволю «луценкам» у погонах безкарно зловживати владою, яку їм довірила держава", - заявив київський мер.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання Ради нацбезпеки і оборони мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах арештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що це відверта брехня, і що після закінченню РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не чинять”.

“Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

“Я не збираюся вибачатись, я вчинив як людина, як громадянин, як ЛУЦЕНКО”, - заявив міністр внутрішніх справ.

Натомість Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.