Женева готова прийняти чотиристоронню зустріч по Україні. Про це повідомив ИТАР-ТАСС прес-секретар Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Жан-Марк Кревоазьє.

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За його словами, якщо зустріч у форматі Україна-ЄС-США-РФ відбудеться, то "швейцарська сторона вітає проведення дискусій в Женеві, враховуючи, що президент конфедерації Дідьє Буркхальтер в свій час запропонував створення контактної групи по Україні, позначаючи пріоритети швейцарського головування в ОБСЄ".