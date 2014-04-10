Женева готова прийняти чотиристоронню зустріч по Україні
12:41, 10 квітня 2014Політика
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Про це повідомив прес-секретар Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Жан-Марк Кревоазьє.
Женева готова прийняти чотиристоронню зустріч по Україні / REUTERS
Женева готова прийняти чотиристоронню зустріч по Україні. Про це повідомив ИТАР-ТАСС прес-секретар Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Жан-Марк Кревоазьє.
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За його словами, якщо зустріч у форматі Україна-ЄС-США-РФ відбудеться, то "швейцарська сторона вітає проведення дискусій в Женеві, враховуючи, що президент конфедерації Дідьє Буркхальтер в свій час запропонував створення контактної групи по Україні, позначаючи пріоритети швейцарського головування в ОБСЄ".
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